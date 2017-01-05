MAKYAJDA PARİZYEN DOKUNUŞ

GÜZELLİK 10 saat önce

Nars, ünlü oyuncu ve müzisyenle beraber 2017 Yaz koleksiyonunu gözler önüne seriyor.

Makyaj aşığı tüm kadınların ismini duyunca heyecanlandığı ve ürünlerinin tam anlamıyla arzu nesnesine dönüştüğü Nars, her zaman olduğu gibi yine ve yeniden etkileyici olmayı başarıyor.

Bunu, oyuncu ve müzisyen Charlotte Gainsbourg ile gerçekleştirirken, yepyeni ürünlerle de odak noktamız olma yolunda. Gainsbourg tarafından özel olarak geliştirilen ve setlerdeki makyaj tecrübelerinden ilham alarak yaratılan 2017 Yaz koleksiyonu, Asker yeşili ve sofistike altın dokunuşların oluşturduğu ambalajlar, kadınsı kontürler ile maskülen detayların birleşimini çağrıştırıyor.

Cilde doğal bir ışıltı ve sağlıklı bir görüntü kazandıran Hydrating Glow Tint, dudak ve yanaklar için kullanılabilen, doğal ve canlı renkleriyle dikkat çeken Multiple Tint, mat ve ışıltılı alternatifleriyle göz makyajının olmazsa olmazı Velvet Duo Eyeshadow ve beş adet tam boy fırçadan oluşan Au Poil Brush Roll fırça seti ise koleksiyonun parçalarından.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE