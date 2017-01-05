MAKYAJDA GÖKKUŞAĞI ETKİSİ

GÜZELLİK 20 saat önce

Renklerin dilini çözen makyaj artisti Juliana Horner, bu sene makyajla ilgili minik tüyolar veriyor!

Makyaj, çoğu zaman küçük dokunuşlarla kıyafetinizi tamamlayan büyük bir detay haline gelebiliyor. Neyi, nerede, ne zaman giyeceğiniz çok önemli, fakat renklerin yeni dili Bold zamana karşı koyuyor.

En son 80’lerde bu kadar renklenen yüzler, sanatsal ve minimal dokunuşlarla geri dönerken; yazın yaklaşmasıyla birlikte zamansızlığı içinizden çıkarmanıza fırsat veren bold renkler, aynı zamanda cesaretinizi de ölçüyor.

”Benim cesaretim var” diyenlerdenseniz, yapmanız gerekenler oldukça basit. Renkleri minimal dokunuşlarla yan yana getirmekten çekinmeyin. Geçtiğimiz yazdan beri vazgeçilmeyen parlak farlar ve highlighter’larla rahatça mix edebilirsiniz.

YAZI ELİF SEKBAN