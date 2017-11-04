YILDIZLAR ŞEHRİ IŞILTISI

MAKYAJ 6 saat önce Dilruba Karaköse

Flormar'ın, yepyeni koleksiyonuyla yıldızlar şehrine yolculuk...

Söz konusu makyaj olduğunda biraz ışıltıya kim hayır diyebilir ki? Hele de birbirinden iddialı ve göz alıcı renklerle birlikte geliyorsa. Flormar’ın yeni “City of Stars” koleksiyonu da işte tam buna örnek. Cildi ağırlaştırmayan hafif yapısıyla ilk başta dikkat çekerken, sezonun trendi metalik renkler de kendine yer buluyor. Koleksiyonda yer alan kontur ve aydınlatıcı paletleriyle yüzünüze boyut ve ışıtlı kazandırıp, 10 saate kadar dayanıklı eyeliner kalem ile de etkileyici bakışların sahibi olabilirsiniz. Sadece çarpıcı görünmeyi değil aynı zamanda bir o kadar güzel kokmayı da istiyorsanız, parfüm ve vücut spreyleri taze kokularıyla City of Stars’ın birer parçası.

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