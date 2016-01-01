YILBAŞI MAKYAJINIZ İÇİN 10 ÜRÜN

MAKYAJ 6 saat önce Cemre Bosnalı

Yılbaşı gecesinde tüm gözlerin sizin üzerinizde olmasını sağlayacak bir makyaj elde etmeye hazır mısınız?

Yılbaşı gecesinin ihtişamına uygun olmak için makyajınızı ışıl ışıl ve kırmızı dokunuşlu yapın. Parlak cildiniz ve gözleriniz ve kırmızı dudaklarınızla yeni yıl partisinin en havalı kızı olacağınıza eminiz. Bunun için ihtiyacınız olan 10 ürüne beraber göz atalım.

Yüz makyajı

Kusursuz bir cilt görünümü için yüz makyajınıza fondöten uygulayarak başlayın. Sonrasında kontür yaparak cildinize boyut kazandırın. Elmacık kemiklerinize, burnunuza ve dudağınızın altına aydınlatıcı sürerek parlak bir ciltle yılbaşı ruhunu yakalayabilirsiniz.

Göz makyajı

Yılbaşı gecesinde gözleriniz ışıltı olmazsa olmaz! Buğulu göz makyajınızı metalik farlar veya ışıltı

eyeliner ile mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Çekici bakışlar için kirpikleriniz olabildiğince hacimli olsun.

Dudak makyajı

Kırmızısız bir yılbaşı düşünebilir misiniz? Tabii ki hayır! Bu yüzden makyajınızın son noktası olan rujunuz, tabii ki kırmızı olmalı. Mat veya parlak seçeneklerden tarzınıza uygun olanı seçin.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI