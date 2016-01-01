YENİ TREND: KART RUJLAR

MAKYAJ 6 saat önce Cemre Bosnalı

Pratik ve kullanışlı bir ürün olan kart rujlarla sizi tanıştıralım. Ruj tutkunlarının çok seveceğine eminiz!

Makyajın tamamlayıcısı olan rujları, çoğunuzun çok sevdiğini tahmin ediyoruz. Makyajınızı tamamladıktan sonra dakikalarınızı harcayarak kusursuz bir ruj görünümü elde etmeye çalıştığınızı da. Özellikle koyu rujları taşırmadan sürmek kolay bir iş değil. Evet, dudak kalemleri bu noktada işimizi çok kolaylaştırıyor ama bizce hiçbir yol kart rujlar kadar pratik olamaz. Şimdilik yalnızca bazı markalar tarafından yurtdışında satışa çıkarılan kartlar, bizce yakında tüm dünyaya yayılacak. Biz en çok kore markası olan Laneige’ın kartlarını sevdik. 20 farklı çeşiti olan markanın renk yelpazesi çok güzel ve her tarza uygun. Ambalajları ise çok eğlenceli. Gelelim nasıl uygulandığına… Öncelikle kartın tek kullanımlık olmadığını belirtelim. Üzerinde üç kere kullanabileceğiniz kadar ruj bulunuyor! Kartın üzerindeki ambalajı çıkardıktan sonra kartı ikiye katlayın ve alt ve üst dudaklarınıza yerleştirerek öpün. Sonrasında elinizle veya bir fırça yardımıyla ruju dağıtabilirsiniz. Kremsi bir yapıya sahip olan bu ruj dudaklarınızı çok bakımlı gösterecek.

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