YAZA EN ÇOK IŞILTI YAKIŞIR

MAKYAJ 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil ve alışveriş arkadaşınız ALL olarak, yaza en çok yakışan highlighter’ları derledik.

Son yılların popüler majyaj trendi strobing, yaz aylarında vazgeçilmez bir hal alıyor. Bronzlaşan tenle buluşturulan ışıltı deposu highlighter’lar, sağlıklı ve canlı bir görünüm için gerekli olan her şeyi sunuyor. Akşam ya da gündüz makyajlarınızda kolaylıkla kullanabileceğiniz toz, likit ve stich formlu highlighter’lardan hala edinmediyseniz ya da elinizde bulunan üründen memnun değilseniz önerilerimize kulak verin.

L’Oreal Paris – Glow Mon Amour

Hindistan cevizi yağı içeren Glow Mon Amour likit aydınlatıcı ile doğal ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ayrıca likit formlu olması sebebiyle dilerseniz fondöteninizle de karıştırarak aydınlık bir bitiş elde edebilirsiniz.

61,99 TL

L’Oreal Paris – La Vie En Glow Aydınlatıcı Palet

Evden çıkmak için oldukça kısıtlı bir zamanınız varsa LaVie En Glow aydnlatıcı palet tam size göre diyebiliriz. Çünkü bu ürün, hafif ve kolay uygulanabilir dokusuyla eforsuz bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

69,99 TL

Guerlain- Terracotta Summer Glow

Guerlain’in lider bronzlaştırıcı pudrası Terracotta, yaza özel şahane bir aydınlatıcıya dönüştürüldü. Terracotta Summer Glow, güneşten ilham alan renkleri, yumuşak ve parıltılı yapısıyla hayalini kurduğunuz doğal görünümü vadediyor.

294 TL

M.A.C – Lustre Drops Touche Bronzante

Toz aydınlatıcılardan daha çok likit aydınlatıcılara eğiliminiz varsa Lustre Drops Touche Bronzante sizin için çok doğru bir seçim olacaktır. Çünkü ince uçlu aplikatörü ile ürünü dilediğiniz ölçüde kullanabilir ve aşırıya kaçmadan ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz.

89 TL

Benefit- Watt’s Up

Eğer uzun ömürlü, kullanışlı ve pratik bir highlighter arayışındaysanız Benefit Whatt’s Up tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Çünkü stick formlu olması sebebiyle hem çok uzun süre kullanılabiliyor hem de kolaylıkla uygulanabiliyor. Ayrıca ıslak bir bitiş de sağlıyor.

208 TL

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ