YAZ TATLARI ŞİMDİ DUDAKLARDA

MAKYAJ 7 saat önce Dilara Yilmaz

Flormar “Lip Balm” serisine eklediği iki yeni tatla dudaklarda yaz esintisi yaşatıyor.

Kadınların ne yaşta olurlarsa olsun en çok kullandıkları makyaj ürünü lip balm’lardır. Dudakların nemli olması iyi bir makyajın önemli detaylarından biri olunca da lip balm, makyaj çantasının vazgeçilmezi haline geliyor. Türkiye’nin önemli güzellik markası Flormar, yenilenen “Lip Balm” serisine iki yeni çeşidini ekliyor. Pamuk şeker aromalı “Cotton Candy Match Balm” ve hindstan cevizi kokulu “Coconut Lip Balm” yazın tazeliğini dudaklarında hissetmenizi sağlayacak. Cotton Candy Match Balm’ın yoğun nemlendirme özelliği, dudak ısısına göre renk değiştirip doğal bir pembelik verirken, pürüzsüzleştirici etkisi ile çekici ve kusursuz dudaklara sahip olacaksınız. Naturel tondaki rengi ve hindistan cevizi aroması ile zenginleştirilmiş yepyeni dudak bakım ürünü Coconut Lip Balm’ın yumuşak yapısı, yazı çağrıştıran kokusu ve kremsi yapısıyla pürüzsüz ve parlak bir dudak görünümüne kavuşacaksınız.

YAZI DİLARA YILMAZ