YAZ SICAKLIĞI URBAN DECAY’DEN

MAKYAJ 2 saat önce

Yeni Naked Heat paletiyle gözler, hiç olmadığı kadar canlı ve sıcak!

Makyaj tutkusu biraz göreceli bir kavram. Kimi renklerle oynamayı, onları bu dünyaya adapte etmeyi severken, kimisi de doğal ya da toprak tonlarından pek şaşmaz. Özellikle göz makyajı tamamiyle kişinin zevkine kalmışken, tam olarak herkese hitap edecek bir ürün var mıdır diye düşünmeden edemiyoruz.

Urban Decay ise bu sorunun yanıtını verircesine, ünlü far paletlerine bir yenisini daha ekliyor ve sonuç tahmin edeceğiniz üzere muazzam. Kozmetik dünyasını son zamanlarda etkisi altında alan turuncu, bordo ve tonlarını içeren Naked Heat Palette, bu anlamda adına yakışır renkler barındırıyor. Aynı adı taşıyan bir koleksiyonu da beraberinde getirecek olan Urban Decay Naked Heat Palette, 12 Haziran’da urbandecay.com üzerinden satışa sunulacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE