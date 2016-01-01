WATSONS’DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

MAKYAJ 18 saat önce Cemre Bosnalı

Ünlü bir İngiliz makyaj markasının Türkiye’de satışa sunulduğu öğrenince, eminiz ki çok sevineceksiniz. Hadi tahmin edin, sizce hangi marka artık Watsons mağazalarında?

Son zamanlarda birçok yabancı makyaj markasının satışı Türkiye’de başladı. Geçtiğimiz günlerde de bu markalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere’nin bir numaralı makyaj markası haline gelen Makeup Revolution’ı artık Watsons mağazalarında bulabilirsiniz! Makeup Revolution’ın Türkiye’ye geldiğini öğrenince malzemeleri inceledik ve hepsini çok sevdik. Siz de mağazalara gitmeden önce buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

32 farklı renkten oluşan mat ve ışıltılı yapıdaki Flawless Far Paleti, gece ve gündüz makyajlarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Banana Matlaştırıcı Pudra, cilt tonunuzu eşitlerken cildinize sıcaklık veriyor. Cildinde mat bir görünüm sevenler için ideal. Likit mat ruj ve ruja uygun bir dudak kaleminden oluşan Retro Luxe Mat Dudak Seti ile dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz. Krem yapıdaki kaş pomadı, doğal bitişi ile size gür kaşlar sunuyor. Son olarak ürünlerin içerisinde yoğun ve yüksek pigmentli likit aydınlatıcı bulunuyor. Bu aydınlatıcı ile cildiniz doğal bir ışıltı kazanacak.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI