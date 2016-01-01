VLOGGER’LARDAN YILBAŞI MAKYAJI

MAKYAJ 3 saat önce Cemre Bosnalı

Takip ettiğimiz 4 vlogger, harika yılbaşı makyajları yaptı. Büyük geceden önce izlemenizi tavsiye ediyoruz!

Heyecanla beklediğimiz yılbaşı gecesine artık sayılı günler kaldı. Planlar çoktan yapıldı. Geriye sadece kıyafetinizi seçmek ve ona uygun olacak bir parti makyajı yapmak kaldı. Vlogger’lar size ilham olabilmek için yeni yıl makyajlarını yapmaya başladı. Youtube kanallarını incelemeden makyajınızı nasıl yapacağınıza karar vermeyin göz atın deriz. Örneğin bizim favorimiz olan 4 videoyu baz alarak makyajınızı yapıp, tüm gözleri üzerinize toplayabilirsiniz.

@zoella

Zoella’nın festival makyajı başlığında yaptığı video, yılbaşı için çok ideal. Başarılı youtuber, videoya saçlarını yıkayıp şekil vererek başlıyor. Saçlarına su dalgası yaptıktan sonra makyajına geçiyor. Cildini kusursuz gösteren bir makyaj yaptıktan sonra gözlerine pırıltılı far ve eyeliner uyguluyor. Dudaklarına ise yılbaşı makyajının olmazsa olmazı kırmızı ruj sürüyor.

@pixiwoo

Pixiwoo, parti makyajı için “smokey eye” görünümünü tercih ediyor. Işıltılı koyu bir far ve eyeliner ile buğulu bir görünüm elde ettikten sonra yine göz sim sürüyor. Cildine ise bronz bir ten makyajı uyguluyor. Gözler bu kadar ön planda olunca dudaklarda yalnızca gloss görüyoruz.

@Ingrid Nilsen

Ingred Nilsen, bu videoda hem aydınlık bir gündüz makyajı hem de kopkoyu bir parti makyajı yapmış. Parti makyajında koyu tonlarla gözlerini ortaya çıkaran Ingred, dudaklarına da bordo ruj sürüyor. Koyu tonlara alışık olmadığını söyleyen vlogger, yine de bu makyaj görünümü ile kendini çok güçlü hissettiğini söylüyor.

@Fleur de Force

Fleur de Force, 15 dakikada yapabileceğiniz kolay ama şık bir parti makyajı yapıyor. Göz kapaklarına açık renkte bir glitter far uygulayan youtuber, kirpiklerine yoğunlaşarak kendisine çekici bir göz makyajı yapıyor. Dudaklarında ise pembe parlak bir ruj sürüyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI