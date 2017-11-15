SANATSAL DOKUNUŞ

MAKYAJ 45 dakika önce Dilruba Karaköse

Nars, yeni koleksiyonunda Man Ray'i konuk ediyor.

Yılın herhangi bir zamanı çıkan, herhangi bir makyaj koleksiyonu kadınları heyecanlandırmaya yeter de artar bile. Ancak söz konusu Nars ve yılbaşı olduğunda bu durum ikikatına çıkabiliyor. Ardı arkası kesilmeyen Holiday koleksiyonlarına böylece bir yenisi daha eklenmiş olurken, makyaj tutkunları sanatla renklerin buluşmasına da tanıklık etmiş olacak.

Nars’ın 2017 Holiday Koleksiyonu için ünlü fotoğrafçı ve sanatçı Man Ray’in eserleriyle işbirliği yapan Nars Cosmetics, sanatçının heyecan verici modern sanatından esinlenilen ve sınırlı sayıda üretilen şaşırtıcı ürün seçeneklerini sunuyor. Cüretkar ve parlak renklerden meydana gelen ve ruj, aydınlatıcı, far ve allık paletinden oluşan yaratıcı koleksiyon, sanatçının efsanevi zekasını çağrıştırırken cesur boyutlu efektler özgünlüğünü öne çıkarıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE