RIMMEL LONDON GRATİS’TE

MAKYAJ 8 saat önce Dilruba Karaköse

Makyaj markası Rimmel London, önceki akşam Karaköy’de özel bir parti düzenledi.

Makyaj aşıklarının çok yakından tanıdığı, Kate Moss, Rita Ora ve Cara Delevingne gibi dünyaca ünlü isimlerin yüzü olduğu, Londra güzellik dünyasının ikonik markası Rimmel London artık Gratis’lerde yerini aldı. Bu güzel haberin duyurusu için ise Karaköy’de özel bir parti verildi. Rimmel London’ın Gratis işbirliği ile düzenlediği partide, özgür makyaj tarzlarıyla öne çıkan isimler bir araya geldi. Oldukça hareketli geçen partide davetliler, Rimmel London ürünleriyle kendi tarzlarını yaratabilecekleri makyajı adım adım tanıma imkanı buldu. İlhamını Londra’nın cool tarzından alan makyaj koleksiyonlarının yanı sıra Rimmel London, Scandaleyes Kohl Kajal göz kalemleri, Scandaleyes Reloaded Maskara, Exaggrate Liquid Eyeliner, Magnif’eyes far paletleri, Provacalips lipstick, Match Perfection Concelaer ve Kate Sculpting paletleriyle de makyajseverlerin yakın markajında olmaya devam ediyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE