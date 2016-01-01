REVLON’UN MUHTEŞEM KADINI

MAKYAJ 9 saat önce Dilruba Karaköse

Güzelliğiyle Gal Gadot, Revlon'un dikkatini çekerse...

Kadın gücünün doruklarda dolaştığı ve çizgi roman severlerin yakından tanıdığı Wonder Woman, bilindiği üzere 2017’de beyazperdede önemli bir başarı yakalamıştı. Başrol oyuncusu Gal Gadot’un da bunda etkisi büyük elbette. Yeteneği ve çekiciliğiyle daha uzun yıllar farklı rollerde göreceğimiz Gadot, şimdilerde başka bir haberle gündemde. Geçmiş yıllarda Emma Stone, Halle Berry, Gwen Stefani ve son olarak Ciara’nın yüzü olduğu Revlon, yeni ışığı olarak Wonder Woman’ımızı seçiyor. “Live Boldly” kampanyasının yüzü olan Gal Gadot, markayla kesinlikle güzel işler başaracak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE