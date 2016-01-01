PODYUMLARIN MAKYAJ MODASI ARTIK CADDELERDE

MAKYAJ 19 saat önce Cemre Bosnalı

Maybelline x Gigi Hadid koleksiyonu makyaj meraklılarıyla buluşuyor. Biz çok heyecanlıyız!

Geçtiğimiz günlerde Maybelline New York ve Gigi Hadid işbirliği haberi, bomba gibi gündemimize düşmüştü. Nihayet mağazalardan ulaşabileceğimiz haberini de almış bulunuyoruz. Mağazalara gitmeden önce size koleksiyonlar hakkında biraz bilgi verelim. New York’un çarpıcı havasından esinlenen East Cost Glam ve Los Angeles’ın bohem ve şık ışıltısından ilham alan West Coast Glow olmak üzere iki etkileyici koleksiyon karşımıza çıktı. Gigi Hadid’in ikonik makyaj görünümlerini yansıtan ürünler, aynı zamanda süpermodelin yaşam biçimini özgün bir şekilde sunuyor. Göz makyajında bizim favorimiz Gigi’nin ikonik doğal göz makyajını temsil eden Eye Countour Palatte oldu. Ten makyajında altın tonlardaki likit aydınlatıcı, Liquid Strobe tam anlamıyla harika! Canlı ve aydınlık görünümlü bir cilt görünümü isteyenler çok sevecek. Rujlarda ise Matte Lipstick serisindeki kırmızı rujlara bayıldık. Serideki dudak kalemleriyle birlikte kullanıp, dolgun bir dudak görünümü elde edebilirsiniz.

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