PODYUMLARDAN FESTİVALE

MAKYAJ 4 saat önce Cemre Bosnalı

Festival makyajınızı yaparken podyumlardan ilham alın, tarzınızla fark yaratın!

Yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden olan festivaller son hız devam ediyor. Festivallere katılacak olanlara bir tavsiyemiz var… Bu sezon podyumlarda gördüğümüz rengarenk makyajları festivallere uyarlayıp çok havalı bir görünüm elde edin, herkes sizin tarzınızı konuşsun! Festival ruhunu yansıtan bu podyum makyajlarına bayılacaksınız.

Fashion East

Yüzün üst kısmını kaplayan bu üçgen makyaj stilini sevdik ama tabii biraz cesaret istiyor. Peki sizin cesaretiniz var mı? Varsa, mat bir concealer kullanarak bu görünümü elde edebilirsiniz. Teninize ise yalnıza fondöten sürmeniz yeterli.

Vivienne Westwood

Göze tek bir far uygulamak ancak bu kadar fark yaratabilirdi. Göz kapaklarınıza ve altlarınıza istediğiniz renkte mat bir far ve biraz da maskara uygulayın. Hafif ten makyajı yapıp dudaklarınıza gloss sürmek, gözlerinizi iyice ön plana çıkaracak.

Maison Margiela

Göz makyajını bir adım öteye taşıyan Maison Margiela, oldukça cesur bir göz makyajıyla karşımıza çıktı. Kaşlar dahil tüm göze rengarenk far ve kalem kullanılması festivaller için ideal. AMA sadece festivaller için!

Oscar de La Renta

Ben de festivale gideceğim ama çok renkli makyajlar bana göre değil diyenler için açık renklerle yapılan grafik göz makyajları çok uygun. Sade ama bir o kadar tarz olan bu görünümü çok sevdik.

Prabal Gurung

Grafik göz makyajını birazcık abartmak isteyenler Prabal Gurung defilesinden ilham alsın. Daha net renklerle yapacağınız bu makyajı ister defiledeki gibi kuyruklu ister kuyruksuz kullanın.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI