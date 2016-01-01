PARTİ MAKYAJINIZ İÇİN 5 ÖNERİ

MAKYAJ 17 saat önce Cemre Bosnalı

Gideceğiniz parti veya davetlerde gecenin yıldızı olmak için makyaj önerilerimizi keşfedin!

Göz alıcı bir parti makyajı yapmak için ihtiyacınız olan bu sezonun makyaj trendlerinden ilham almak. Glitter veya canlı renklerde uygulanan farlar, çarpıcı rujlar ve smokey eye önde gelen trendlerden. Harika bir görünüme sahip olmak için bu 5 öneri yeterli olacak. Sizin favoriniz hangisi?

Rengarenk

Renkli farlar, rujlar ve pembe allıklar… Bu makyaj stilinde açık tonlarda renkler kullanmak önemli. Çünkü asıl nokta taze ve canlı bir görünüm elde etmek.

Buğulu gözler

Gece makyajında sık sık kullanılan “smokey eye” trendi, bu sezon da tabii ki yerini korumaya devam ediyor. Göz kapaklarınızın üzerine farklı tonlarda far uygulamayı ihmal etmeyin! Siyahlığı hafifleterek makyajınıza canlılık katıyor.

Altın aşkı

Altın rengi göz makyajı bizim favorimiz. Kaşlarınıza kadar altın rengi bir far uygulayın. Ten ve dudak makyajınızı sadeleştirerek gözlerinizi ön plana çıkarın. Bu makyaj, sizi gecenin yıldızı yapacak!

Simli bakışlar

Eyeliner görünümünü glitter ile birleştiren bu makyaj stili, bizce çok şık. Ayrıca lacivert ile kirpik diplerindeki altının birleşimi harika duruyor. Mutlaka deneyin.

Dudak patlaması

Koyu dudaklar gece makyajının vazgeçilmezlerinden. Dudaklarınızı ön plana çıkarmanın sırrı hafif bir göz makyajı ve doğal ten görünümünden geçiyor. Rujunuzun kusursuz görünmesi için ilk önce dudaklarınıza peeling yapmayı ve balm sürmeyi unutmayın!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI