ÖZGÜR RUHLARA SESLENİŞ

MAKYAJ 31 dakika önce Dilruba Karaköse

Kiko Milano'dan özgür ruhlara özel Free Soul koleksiyonu...

Her türlü zevke uygun makyaj yapabilmek adına, çeşit çeşit ürün yelpazesine sahip olan Kiko Milano, sürekli yeniliklerin peşinde olmaya devam ediyor. Çıkardığı farklı ve rengarenk makyaj koleksiyonlarıyla kendine aşık ederken uçsuz bucaksız bir dünyaya sahip aynı zamanda. Sırada ise sanatçı ve tasarımcı Ross Lovegrove tarafından tasarlanan Free Soul koleksiyonu var.

Sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, tazeliği yansıtırken tüm cilt tonlarına uygun makyaj ürünlerini de bir araya getiriyor. Cilt bakımı ve makyajın yanı sıra şık aksesuarlara da yer verilmiş olması çekiciliğini arttırıyor. Eğer Free Soul koleksiyonuyla tanışmak isterseniz, Şubat itibariyle Kiko Milano mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

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