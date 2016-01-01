MAKYAJ 5 saat önce Nilay Yalçınkaya

NOTE İLE 5 DAKİKADA PRATİK MAKYAJ

Acil bir toplantınız çıktı ya da son dakika belli olan bir buluşma için evden çok kısa bir sürede çıkmanız gerekiyorsa, hazırlanmak için güzellik editörümüz Nilay Yalçınkaya’nın NOTE’un etkili ürünleri ile yaptığı pratik makyaj adımlarını takibe alın.