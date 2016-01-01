MAKYAJ Nilay Yalçınkaya
NOTE İLE 5 DAKİKADA PRATİK MAKYAJ
Acil bir toplantınız çıktı ya da son dakika belli olan bir buluşma için evden çok kısa bir sürede çıkmanız gerekiyorsa, hazırlanmak için güzellik editörümüz Nilay Yalçınkaya’nın NOTE’un etkili ürünleri ile yaptığı pratik makyaj adımlarını takibe alın.
Doğru ve etkili ürünlerle makyajınızı kısa sürede yapıp anında daha enerjik ve taze bir görünüme kavuşmak için Note’un bu pratik ürünleriyle tanışın. Biz cilt tonunu eşitleyen ve nemlendirici özelliği ile dikkat çeken NOTE BB Cream’i çok seviyoruz.
GÜZELLİK EDİTÖRÜ: NİLAY YALÇINKAYA
VİDEO: ZİYA KİNO