MÜZİK VE MAKYAJ AŞKINA

MAKYAJ 5 saat önce Dilruba Karaköse

Jeremy Scott ve MAC'in buram buram müzik kokan işbirliği...

Moschino’nun çılgın ve pek farklı dünyasının mimarı Jeremy Scott, tasarımcılık hünerleriyle herkesi kendine hayran bırakmak konusunda bir usta. Söz konusu moda olduğunda harika işler ortaya koyarken, alanının dışına çıkmaktan da geri kalmıyor. Daha önce Sephora ve Moschino’nun sevimli işbirliklerine şahit olmuştuk. Şimdi sırada ise MAC var. Bizleri eskilere doğru yolculuğa çıkaran makyaj koleksiyonunun ambalajları teyp, CD ve kaset gibi nostaljik ögelerden ilham alıyor. Bu muhteşem MAC x Jeremy Scott işbirliğinin meyveleri ise 8 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE