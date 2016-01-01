MÜKEMMEL EYELINER MI?

MAKYAJ 34 dakika önce Ezgi Şuekinci

Eyeliner’da yeni dönemin kapıları aralandı!

Cat eye stili eyeliner’lar uzun bir süredir hayatımızda. Güzellik sektöründe adını vazgeçilmezler arasına yazdıran bu nadide makyaj ürünü kolay uygulanmadığı için herkes tarafından kullanılamıyor. Siz de eyeliner’ları çok seviyor ancak kullanmak konusunda tereddüt ediyorsanız söyleyeceklerimize kulak verin! Kadınların her şeye rağmen “Olmazsa olmaz!” konusunda ısrarcı olduğu eyeliner’ları sürmek için artık çeşitli aparatlar kullanmanıza ya da üstün yeteneklere sahip olmanıza gerek yok. Zira 2018’de cat eye’ların yerini “thumb print” denilen kalın çizgiler aldı. İlk bakışta kesinlikle başarısız gibi görünen bu sürüm tekniğinin trend olması biraz garip gelebilir ancak kendinizi alıştırsanız iyi edersiniz. Çünkü Bella Hadid, Selena Gomez, GigiHadid ve birçok ünlü isim 2017’de sinyallerini aldığımız bu taze akıma kapıldı bile.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ