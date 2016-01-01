MODADAN MAKYAJA

MAKYAJ 3 saat önce Dilruba Karaköse

Erdem ve Nars işbirliği, çiçek desenleriyle baharı erkenden getirdi.

Tasarımlarında floral desenlerini adeta bir imza haline getiren Erdem Moralıoğlu, moda dünyasında oldukça önemli bir yere sahip. Kate Middleton başta olmak üzere pek çok gözde ismin tercih ettiği tasarımcı, en son H&M ile yaptığı işbirliğiyle büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise sırada Nars var!

Kıyafetlerde olduğu gibi Erdem’in çiçek desenleri, kendine Nars ile yarattığı koleksiyonda da yer buluyor. Rujlardan far paletlerine 13 parçanın yer aldığı Nars x Erdem koleksiyonu pembe tonlarının hakimiyetiyle de bahar mevsiminin temsilcisi olmayı başarıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE