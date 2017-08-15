MODA VE GÜZELLİK UYUMU

MAKYAJ 22 saat önce Dilruba Karaköse

Balmain ve L'Oreal eşi benzeri olmayan rujlara imzasını atıyor.

Bundan birkaç ay önce, Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing, L’Oreal ile yapacağı işbirliğini duyurmuş, bizleri de meraklı bir bekleyiş ile baş başa bırakmıştı. İkilinin ortaya koyacağı ruj koleksiyonun detayları bir sır gibi saklanırken, ortaya çıkan en yeni görseller oldukça tatminkar. Söz konusu Balmain olduğunda, ihtişamın da beraberinde geliyor oluşu kaçınılmaz bir gerçek. “L’Oréal X Balmain” koleksiyonunda da bu durum hiç değişmiyor. Klasik tonlardan oldukça uzakta 12 farklı renkte L’Oréal Color Riche ruj, üç ayrı temaya bölünüyor. Doutzen Kroes, Soo Joo ve Ysaunny Brito kampanya çekimlerinde boy gösterirken, yeşil, mor ve rose gold rujlarla harikalar yaratıyor. Koleksiyonun çıkış tarihi henüz netlik kazanmasa da Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE