MICROBLADING ETKİLİ KAŞ KALEMLERİ

MAKYAJ 1 saat önce Cemre Bosnalı

Gür ve şekilli kaşlar elde etmek için yeni yöntem Microblading etkili kaş kalemleri. Kaşlarınızdan şikayetçiyseniz ve kalıcı bir teknik uygulatmak istemiyorsanız, tam size göre!

Kaşların gür ve düzgün çıkması her kadın için önemli. Çünkü şekilli bir kaş tipi yüzü ekstra güzel gösteriyor. Durum böyle olunca kaşının şeklinden veya az olmasında şikayetçi olanlar çeşitli kaş uygulamalarına yöneliyor. Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz Microblading bu uygulamalar içerisinde çok popüler oldu. Dolayısıyla markalar Microblading etkili bir kozmetik ürün çıkarmakta gecikmedi ve kalıcı uygulama yaptırmaya cesaret edemeyenler için microblading etkili kaş kalemleri çıkardı. Uçları tarak gibi olan bu kalemler tek seferde 4 kıl çiziyor ve dolayısıyla kaşlarınız dolgun bir görünüme ulaşıyor. Kalıcı yapısıyla gün boyu mükemmel kaşlara sahip olmanızı sağlıyor. Henüz Türkiye’de satışı olmayan bu kaş kalemlerini internetten kolaylıkla bulabilirsiniz.

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