MERCEDES-BENZ FASHION WEEK GÜZELLİK RAPORU

MAKYAJ 15 saat önce Cemre Bosnalı

Gelecek sezona yön verecek makyaj trendleri Mercedes-Benz Fashion Week ile görücüye çıktı. En çok beğendiğimiz makyaj görünümlerini keşfedin!

Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz Fashion Week ile rengarenk günler geçirdik. Hem birbirinden başarılı tasarımcıların koleksiyonlarını keşfettik hem de gelecek sezonun makyaj trendlerini inceledik. Mükemmel şovlarla tam bir görsel şölene dönüşen podyumlarda makyajlar da çok ilgi çekiciydi. Biz Flormar ve Nars imzaları taşıyan makyaj görünümlerini çok sevdik. Makyaj artistlerinin ellerine sağlık!

Renkli göz makyajlarıyla dikkat çeken DB Berdan defilesinde, Flormar’ın yeni koleksiyonu “Snapstar” kullanıldı.

Çiğdem Akın defilesinde doğal makyaj görünümleri ön plandaydı. Kusursuz ten ve göz makyajlarında Nars ürünleri damga vurdu.

Simli göz makyajlarının hakim olduğu Mehtap Elaidi defilesi de Nars imzası taşıyordu. Altın renkteki far görünümünü çok beğendik.

Özlem Süer defilesinde yine Nars ürünleriyle yapılan doğal makyaj görünümleri vardı. Özge Ulusoy’un bronzer ile yapılan makyajına bayıldık.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI