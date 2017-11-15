MAKYAJ Cemre Bosnalı

MARKALARIN YILBAŞI KOLEKSİYONLARI

Markaların yılbaşına özel koleksiyon ve setlerini keşfedip, bu özel gecede sevdiklerinizi mutlu edin!

Yılbaşının en sevdiğimiz özelliklerinden biri markaların yılbaşına özel koleksiyonlar ve çeşitli ürünlerinden kofreler yapmaları. Ürünlerin sınırlı sayıda olması ve bir setin içinde birbirinden güzel ürünlerin olması hem avantajlı hem de kozmetik tutkunlarını çok mutlu edecek türden. Sevdiklerinize yılbaşı hediyesi almadan önce ünlü markaların yılbaşına özel koleksiyonlarına ve setlerine mutlaka bakın.

 

Rouge Louboutin – Metalissime

Louboutin, değerli hediyeler verme tutkusundan ilham alarak ikonik Rouge Louboutin’e eğlenceli bir yılbaşı dokunuşu yapıyor. Her biri altın kapakla taçlandırılmış Rouge Louboutin Metalissime; Silky Satin Lip Colour, Loubilaque Lip Lacquer ve Nail Colour olmak üzere 3 yeni kırmızıyla karşımıza çıkıyor.

Rouge Louboutin, Metalissime nail colour, 210 TL | Rouge Louboutin, Metalissime silky satin lip colour, 375 TL | Rouge Louboutin, Metalissime loublaqe lip, 375 TL

 

Nars – Man Ray

Ünlü sanatçı ve fotoğrafçı Man Ray ile işbirliği yapan Nars, cüretkar ve parlak bir koleksiyon çıkardı. Allık, far, aydınlatıcı, dudak kalemi ve rujdan oluşan bu koleksiyona yılbaşı ışıltısı için ideal. Ayrıca sarı çanta içerisine dudak kalemler konularak yapılan kofre de güzel bir hediye seçeneği.

Nars, The Kiss Velvet Matte Up Pencil Set, 275 TL

 

M.A.C – Snowball

Aydınlatıcı, ruj, allık, fırça gibi ürünlerden oluşan M.A.C’in yılbaşına özel koleksiyonları daha çok parlak ambalajlarıyla dikkat çekiyor. Harika setleriyle sevdiklerinize tatlı sürprizler yapabilirsiniz. Kofreler ve fiyat bilgileri için www.maccosmetics.com sitesine bakın! 

M.A.C, Snowball Lipstick, 75 TL M.A.C, Snowball Impalpable Powder, pudra, 135 TL

 

Make Up For Ever – Lustrous Must Haves

Make Up For Ever’ın olmazsa olmaz makyaj ürünlerden oluşturduğu “Lustrous Must Haves” koleksiyonunu biz çok sevdik. Örneğin; makyaj bazı, pudra, göz kalemi, maskara ve rujdan oluşan set hem çok avantajlı hem de tam bir kurtarıcı.

Make Up For Ever, Lustrous Mus Have Set, 185 TL

 

Benefit – Beauty & The Bay

Benefit’in küre şeklindeki hediye setleri bizce çok tatlı bir hediye seçeneği! Bizim tercihimiz içerisinde allık, maskara, kaş kalemi ve likit aydınlatı bulunan pembeli turunculu küre.

Benefit, Beauty & The Bay, 315 TL

 

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI