MARKALARIN YILBAŞI KOLEKSİYONLARI

Markaların yılbaşına özel koleksiyon ve setlerini keşfedip, bu özel gecede sevdiklerinizi mutlu edin!

Yılbaşının en sevdiğimiz özelliklerinden biri markaların yılbaşına özel koleksiyonlar ve çeşitli ürünlerinden kofreler yapmaları. Ürünlerin sınırlı sayıda olması ve bir setin içinde birbirinden güzel ürünlerin olması hem avantajlı hem de kozmetik tutkunlarını çok mutlu edecek türden. Sevdiklerinize yılbaşı hediyesi almadan önce ünlü markaların yılbaşına özel koleksiyonlarına ve setlerine mutlaka bakın.

Rouge Louboutin – Metalissime

Louboutin, değerli hediyeler verme tutkusundan ilham alarak ikonik Rouge Louboutin’e eğlenceli bir yılbaşı dokunuşu yapıyor. Her biri altın kapakla taçlandırılmış Rouge Louboutin Metalissime; Silky Satin Lip Colour, Loubilaque Lip Lacquer ve Nail Colour olmak üzere 3 yeni kırmızıyla karşımıza çıkıyor.

Nars – Man Ray

Ünlü sanatçı ve fotoğrafçı Man Ray ile işbirliği yapan Nars, cüretkar ve parlak bir koleksiyon çıkardı. Allık, far, aydınlatıcı, dudak kalemi ve rujdan oluşan bu koleksiyona yılbaşı ışıltısı için ideal. Ayrıca sarı çanta içerisine dudak kalemler konularak yapılan kofre de güzel bir hediye seçeneği.

M.A.C – Snowball

Aydınlatıcı, ruj, allık, fırça gibi ürünlerden oluşan M.A.C’in yılbaşına özel koleksiyonları daha çok parlak ambalajlarıyla dikkat çekiyor. Harika setleriyle sevdiklerinize tatlı sürprizler yapabilirsiniz. Kofreler ve fiyat bilgileri için www.maccosmetics.com sitesine bakın!

Make Up For Ever – Lustrous Must Haves

Make Up For Ever’ın olmazsa olmaz makyaj ürünlerden oluşturduğu “Lustrous Must Haves” koleksiyonunu biz çok sevdik. Örneğin; makyaj bazı, pudra, göz kalemi, maskara ve rujdan oluşan set hem çok avantajlı hem de tam bir kurtarıcı.

Benefit – Beauty & The Bay

Benefit’in küre şeklindeki hediye setleri bizce çok tatlı bir hediye seçeneği! Bizim tercihimiz içerisinde allık, maskara, kaş kalemi ve likit aydınlatı bulunan pembeli turunculu küre.

