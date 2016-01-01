MAKYAJ Cemre Bosnalı
MAKYAJINIZIN KALICILIĞINI ARTTIRMAK İÇİN 4 TÜYO
Yaz aylarında kalıcı ve kusursuz makyaj görünümü elde etmek için verdiğimiz 4 tüyoyu dikkate alın.
Sıcaklarda makyajınızın kalıcılığını korumak oldukça zor. Ancak yapacağınız birkaç teknikle bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yazın hayatınız kolaylaştıracak 4 makyaj tüyosu ve ürün önerileri yaptık. Mutlaka deneyin!
Fondöteninize veda edin
Kışın zaten sürekli olarak kullandığınız fondötenlere veda etme zamanı geldi. Hem artık cildiniz biraz nefes alsın hem de sıcaklarda “makyajım aktı mı acaba” düşüncesinden kendinizi uzaklaştırın. Unutmayın ne kadar az makyaj o kadar çok rahatlık! Bu yaz sıcaklarında fondöten yerine bronz pudra veya allık kullanabilirsiniz. BECCA, Işıltılı Bronz Allık, 159 TL
Primer ile cildinizi makyaja hazırlayın
Primer’lar kusursuz makyaj görünümünün ilk adresi. Makyajınıza başlamadan önce uygulayacağınız bu ürünler, cildinizin parlamasını tüm gün boyunca engelleyecek ve ten makyajınızın kalıcı olmasına destek verecek.
M.A.C, Prep+Prime, 79 TL
Krem yapıdaki farları tercih edin
Göz makyajınızda krem formüllü far kullanmak doğru bir seçenek. Kremsi mat dokunuşları sayesinde uzun süre etkisini koruyan bu farlar sayesinde, göz makyajınız kusursuz görünecek. Maybelline, Color Tattoo, 20,99 TL
Suya dayanıklı maskara kullanın
Krem yapıdaki farınızı uyguladıktan sonraki etap, kirpiklerinize suya dayanıklı bir maskara uygulamak. Böylece sıcaklarda maskarınız hiç akmayacak! Lancome, Hypnose Waterproof, 115 TL
HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI