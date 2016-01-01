MAKYAJINIZIN KALICILIĞINI ARTTIRMAK İÇİN 4 TÜYO

MAKYAJ 13 dakika önce Cemre Bosnalı

Yaz aylarında kalıcı ve kusursuz makyaj görünümü elde etmek için verdiğimiz 4 tüyoyu dikkate alın.

Sıcaklarda makyajınızın kalıcılığını korumak oldukça zor. Ancak yapacağınız birkaç teknikle bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yazın hayatınız kolaylaştıracak 4 makyaj tüyosu ve ürün önerileri yaptık. Mutlaka deneyin!

Fondöteninize veda edin

Kışın zaten sürekli olarak kullandığınız fondötenlere veda etme zamanı geldi. Hem artık cildiniz biraz nefes alsın hem de sıcaklarda “makyajım aktı mı acaba” düşüncesinden kendinizi uzaklaştırın. Unutmayın ne kadar az makyaj o kadar çok rahatlık! Bu yaz sıcaklarında fondöten yerine bronz pudra veya allık kullanabilirsiniz. BECCA, Işıltılı Bronz Allık, 159 TL

Primer ile cildinizi makyaja hazırlayın

Primer’lar kusursuz makyaj görünümünün ilk adresi. Makyajınıza başlamadan önce uygulayacağınız bu ürünler, cildinizin parlamasını tüm gün boyunca engelleyecek ve ten makyajınızın kalıcı olmasına destek verecek.

M.A.C, Prep+Prime, 79 TL

Krem yapıdaki farları tercih edin

Göz makyajınızda krem formüllü far kullanmak doğru bir seçenek. Kremsi mat dokunuşları sayesinde uzun süre etkisini koruyan bu farlar sayesinde, göz makyajınız kusursuz görünecek. Maybelline, Color Tattoo, 20,99 TL

Suya dayanıklı maskara kullanın

Krem yapıdaki farınızı uyguladıktan sonraki etap, kirpiklerinize suya dayanıklı bir maskara uygulamak. Böylece sıcaklarda maskarınız hiç akmayacak! Lancome, Hypnose Waterproof, 115 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI