MAKYAJIN ALTIN ÇAĞI

MAKYAJ 2 saat önce Cemre Bosnalı

Dünyaca ünlü makyaj artisti Pat McGrath, yepyeni koleksiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Prada, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Valentino gibi defilelerin makyaj artisti olan Pat McGrath, bugüne kadar hep sınırlı sayıda üretilen makyaj koleksiyonları çıkartmıştı. Şimdi ise ilk defa kalıcı bir koleksiyonla karşımızda. Bu koleksiyonun içerisinde; birbirinden farklı tonlarda rujlar, dudak kalemleri, eyelinerlar, metalik far paleti ve maskara bulunuyor. Ürünlere 16 Eylül’den itibaren www.patmcgrath.com ve www.sephora.com sitelerinden ulaşabilirsiniz. Mutlaka göz atın. Bizim favorimiz metalik far paleti!

Podyumların olmazsa olmaz ismi Pat McGrath, koleksiyonu için bakın neler dedi; “takıntı, ilham, bağımlılık”. Bu kelimeler benim manifestom, hayattaki ilkelerimi oluşturan kelimeler… Bu koleksiyonu çıkartırken de aklımda hep bu üçü vardı. Bu koleksiyon makyajın ve güzelliğin gücü. Makyajın altın çağı.”

YAZI CEMRE BOSNALI