MAKYAJDA GRİ TRENDİ

Bu sezonun makyaj trendlerine gri tonların hakim olduğunu biliyor muydunuz?

2017-18 Sonbahar-Kış defilelerinde gördüğümüz gri tonlardaki tırnak, far ve rujlar sezonun makyaj trendlerinin vazgeçilmezlerinden. Tarzınızla bir adım öne çıkmak istiyorsanız, göz makyajınızı parlak veya mat bir far ile yapın. Dudaklarınızda griyi kullanmak isterseniz göz makyajınızı hafif yapmaya dikkat edin. Aksi halde boğucu bir görünüm elde edersiniz. Tırnaklarda ise artık klasik renklere veda etme zamanı! Gri ürünleri bir an önce makyaj çantanıza ekleyin deriz.

Göz makyajı

Elie Saab defilesindeki parlak gri farlara bayıldık. Yalnızca göz kapaklarınıza değil kirpik altlarınıza da sürerek bütün bir görünüm elde edebilirsiniz. Pınarlarınıza açık gri bir far uygulamak aydınlık bir görünüm sunacak. Tadashi Shoji defilesinde yalnızca kirpik diplerine sürülen gri glitter farlarla oldukça farklı bir tarz yaratılmış. Işıltıdan uzaklaşmak isterseniz Noon by Noor defilesindeki gibi mat gri farları tercih edebilirsiniz. Gündüz makyajları için ideal.

Dudak

Vivetta ve Genny defilelerine ise gri rujlar hakimdi. Biraz iddialı gelebilir ancak dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız cesaretinizi toplamalısınız.

Tırnak

Micheal Kors, Eudon ve Osman defilelerinde gördüğümüz gri ojeler, sezonun en hit tırnak trendlerinden. Beyaz, kırmızı, bordo gibi her zaman sürdüğünüz ojeleri bir kenara bırakıp gri ojelere merhaba diyin.

