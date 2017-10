MAKYAJ FIRÇALARININ TEMİZLİĞİ

MAKYAJ 1 saat önce Cemre Bosnalı

Tüm fırça ve süngerlerinizi düzenli olarak dezenfekte ediyor musunuz? Malzemelerin temizliğinin önemini size hatırlatalım.

Makyaj düşkünleri! Makyaj fırçalarınızı veya süngerlerinizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Hiç ihtiyacınız yokken bile yeni bir tane almak için her zaman iyi bir bahane bulduğunuzu da. Gelin şu ne, nedir, nasıl yapılmalıdır sorunsalını birlikte irdeleyelim.

Niçin temizlenmeli?

Öncelikle bu temizliği yapmanın en önemli sebebi tabii ki hijyen. Makyaj kalıntılarının fırçalarınız üzerinde kalması son derece tehlikeli. Çünkü bu kalıntılar uzun süre fırçaların üzerinde kalınca bakteri oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla siz de oluşan bakterileri yüzünüze sürmüş oluyorsunuz. Sonuç olarak akne ve sivilce problemleriniz artıyor. İkinci olarak, makyajınızı kusursuz bir şekilde yapmak zorlaşıyor. Örneğin far fırçanızı düşünün. Daha önce kullandığınız farın kalıntıları onun üzerindeyken başka bir renk far uygulamak istediğinizde karmakarışık görünümü elde ediyorsunuz. Son olarak da fırçaların ömrünün uzun olması için düzenli temizlemek şart.

Sıklığı ne olmalı?

İki haftada bir teniniz için kullandığınız fırça veya süngeri temizlemelisiniz. Far fırçalarınızı da, az önce bahsettiğimiz kötü görünümü engellemek için her kullanıştan sonra temizlemenizi öneriyoruz. Tabii eğer fırçalarınız yere düşerse veya kirli bir yere değerse anında yıkamalısınız.

Nasıl temizlenmeli?

Bir kabın içine ılık su, anti bakteriyel sabun veya bebek şampuanı ekleyin. Fırçanızın metal kısmını suya değdirmeden uç kısmını suya batırın. Süngerlerinizi direkt suyun içine atabilirsiniz. Biraz bekledikten sonra kalan kalıntıları elinizle hafifçe temizleyip fırça ucunun köpürmesini sağlayın. Ilık suyun altında iyice duruladıktan sonra kağıt havluyla kurulayın ve yine kağıt havlu üzerinde kurutun.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI