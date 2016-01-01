L’OREAL’İN SON BOMBASI

MAKYAJ 10 saat önce Dilara Yilmaz

Fransız güzellik markası L’Oréal, tomboy stiliyle ünlü Isabel Marant’la kapsül koleksiyon çıkarıyor.

Fransız kadınlarının güzellikleri herkes tarafından bilinir. Genç yaşlarında ciltlerine yatırım yapan Fransızlar bu sayede makyajlarında abartıdan uzak ve doğallıktan yana oluyorlar. Geçtiğimiz günlerde güzellik dünyasının devlerinden olan L’Oréal Paris, yaptığı açıklamayla güzellik meraklılarını heyecanlandırdı. Balmain ile çıkardığı 12 renkten oluşan ruj koleksiyonu ile büyük başarı yakalayan marka, şimdi de bir başka Fransız moda evi ile kapsül koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyor. Tomboy stiliyle parizyen kadının tarzını yansıtan marka Isabel Marant, L’Oréal Paris ile yaptığı bu işbirliği ile güzellik dünyasına da el atmış oldu. Tasarımcı Isabel Marant bu işbirliği için “Parizyen şıklığını innovatif bir şekilde bu koleksiyonda sunacağımız için çok mutluyum.” yorumunda bulundu. Güzellik dünyası, zahmetsiz Fransız güzelliğini yakalayabileceği bu koleksiyonla 27 Eylül’de tanışacak.

YAZI DİLARA YILMAZ