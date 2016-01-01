İLHAM KAYNAĞI KIZI

MAKYAJ 2 saat önce Dilruba Karaköse

Jenner'ların genç annesi Kylie'nin en yeni makyaj koleksiyonu...

Stormi adını verdiği kızının doğumuyla birlikte hayatında yepyeni bir sayfa açan Kylie Jenner oldukça genç bir anne. 9 ay boyunca sır gibi sakladığı hamileliği boyunca ne yaptığı, bu süreci nasıl atlattığı ise hemen hemen herkes tarafından merak edilip durdu. O ise ser verip sır vermemek konusunda oldukça başarılıydı. Ancak doğumundan bir süre sonra Kylie, bebeğini beklerken bile boş durmadığını ve işinin başında olduğunu kanıtladı.

Küçük kızından ilham alarak hazırladığı en yeni makyaj koleksiyonu “Weather Collection”ı tanıtan genç yıldız, tüm hamileliği boyunca bunun üstünde çalıştığını belirtti. Kendi tarzını yansıtan birbirinden farklı rujlar, highlighter ve far paletleriyle Kylie Jenner, koleksiyonun çekimlerinde ise her zamanki gibi iddialı tavrını koruyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE