İKONİK SERİYE YENİ DOKUNUŞ

MAKYAJ 13 saat önce Dilruba Karaköse

Nars'ın 2018 Orgasm Koleksiyonu ile capcanlı bir makyaja hazır olun.

Yıllar boyu süksesini kaybetmeyen ve en çok tercih edilen serilerden biri olan ikonik Nars Orgasm serisi, bu yaz yepyeni bir boyut kazanıyor. Dudak ve yanaklara özel olarak hazırlanan dört yeni renk, makyaj çantanızın demirbaşlarından olmak için aday. Afterglow Lip Balm, Full Vinyl Lip Lacquer, Illuminating Loose Powder ve Orgasm Blush aydınlık ve ışıl ışıl bir görüntü tercih edenler için basit ama etkili sonuç ortaya koyuyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE