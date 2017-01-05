GLOSSING TRENDİ BÜYÜYOR

MAKYAJ 22 saat önce

Biraz daha ışıltıya kim hayır diyebilir ki?

Küçük bir kız çocuğuyken ilk sahip olduğunuz makyaj malzemesini hatırlıyor musunuz? Zararsız bir şekilde içimizdeki süslenme aşkına destek olan, aromalı tatları ve canlı renkleriyle kendine çeken dudak parlatıcıları tabii ki! Değişen zamanla birlikte, yenilenen trendler sayesinde bu parlatıcıların tek uygulama alanı sadece dudaklar değil.

Aydınlatıcıların hüküm sürdüğü makyaj dünyasında “Glossing” trendi kendine hemen bir yer ediniyor. Herhangi bir pigment veya sim kullanmadan elmacık kemikleri, kaş altı ve dudakların dışında son dönemlerde bir diğer kullanım alanı ise göz kapakları oluyor.

Ünlülerin ve özellikle Kardashian’ların makyaj artisti, kontürün hayatımızda yeri olmasına katkı sağlayan Mario Dedivanoviç ise glossing trendinin revaçta olduğunu belirterek gliserin benzeri ürünlerle bu görünüm kolaylıkla elde edilebileceğini belirtiyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE