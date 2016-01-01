FESTİVAL ZAMANI

MAKYAJ 4 saat önce Dilruba Karaköse

Yeni Free Spirit koleksiyonuyla Flormar, bizleri şimdiden festivale davet ediyor.

Havalar hala soğuk olabilir. Ancak yavaş yavaş bahar aylarına yaklaşıyor olduğumuz da bir gerçek. Tüm enerjisi ve renkleriyle bu ruha bürünmeyi iple çekerken, Flormar adeta festival tadında yepyeni bir koleksiyonla karşımıza çıkıyor; Free Spirit…

Dikkat çeken renkleri ile cilt tonunu düzenleyen kremden, makyaj bazına, far paletinden, dudak kalemine, rujdan maskaraya, dolgunlaştırıcı parlatıcıdan, rengarenk ojelere kadar uzanan ürünleri, genç ve enerjik ambalajlar ile bu sezon da meraklılarını baştan yaratmaya hazır!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE