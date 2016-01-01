FENTY BEAUTY’NİN SON BOMBASI

MAKYAJ 3 gün önce Dilruba Karaköse

Beach Please koleksiyonuyla Fenty Beauty, ışıl ışıl ve göz alıcı!

Fenty Beauty ile güzellik dünyasına hızlı ama bir o kadar da etkili bir giriş yapan Rihanna, yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Yazın gelişiyle artan makyaj koleksiyonlarına bir de kendi yorumunu katan ünlü şarkıcı, Beach Please ile adeta renklerle dans halinde. Koleksiyonun en iddialı parçalarından biri olan Body Lava ve Fairy Bomb’un yanı sıra, dudak parlatıcı, likit göz farı ve makyaj fırçaları da Beach Please koleksiyonunda yer alıyor. Yeşil, mor ve turuncunun en güzel tonlarının hakimiyetiyle birlikte Fenty Beauty, muhteşem bir şekilde yaz ruhunu yansıtmayı da başarıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE