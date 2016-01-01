FENTY BEAUTY’E ÖN GÖSTERİM

MAKYAJ 4 saat önce Dilara Yilmaz

Rihanna’nın tasarladığı, ışıltılı ürünlerin bulunduğu makyaj koleksiyonuyla elmas gibi parlayacağız.

Moda dünyasına Puma ile yaptığı işbirliği ile adım atan Rihanna, Fenty markasına makyaj koleksiyonu ekleyeceğini daha önce duyurmuştu. “Fenty Beauty” isimli kozmetik markası geçtiğimiz günlerde Instagram’da koleksiyon ile ilgili görselleri paylaştı. Koleksiyon, “Güzelliğin Yeni Nesli” sloganıyla 8 Eylül’de markanın online sitesinde ve Sephora’larda satışa çıkacak. Yaklaşık 40 tonda fondöten olduğu söylenen koleksiyonda ultra ışıltılı highlighter’lar, farlar ve rujlardan oluşuyor. Koleksiyonun kampanya videosu ünlü fotoğrafçı ikilisi Inez&Vinoodh tarafından çekildi. Makyaj dünyasında bir deprem yaratacak koleksiyonun hemen tükeneceğini düşünüyoruz.



YAZI DİLARA YILMAZ