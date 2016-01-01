EZBER BOZAN 5 RUJ TRENDİ

MAKYAJ 9 saat önce

Makyajınızı bir üst seviyeye taşımanın yolu, cesur dudaklar!

Bu sezonun yaz makyaj trendlerinin başında çarpıcı dudaklar liste başı. Bronz tene çok yakışacak canlı renkler, parlak ve simli rujlarla makyaj rutininiz oldukça enerjik bir hal alacak. Ezber bozan 5 ruj trendinden favorinizi seçin.

Canlı dudaklar

Bu sezon nar çiçeği ve açık kırmızıların yerini alan turuncu, bronz tende çekiciliğini ikiye katlayacak.

Neon pembe

Zamansız trendlerden olan pembe, bu yaz klasik ve romantik kimliğinden sıyrılarak daha asi ve canlı neonlarla gündemde. Bu göz alıcı rengi dudaklarınızda taşırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ten makyajınızda doğal tonları tercih etmeniz.

Gece mavisi dudaklar

Gece makyajlarında kullanılan koyu bordolarbu yaz boyut değiştirerek yerini gece mavilerine bıraktı. Girdiğiniz her ortamda ben buradayım demek için bu iddialı rengi deneyin.

Sonsuz ışıltı

Glitter dudak trendi nihayet podyumlardan sokağa indi. Özellikle gece makyajlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu rujlarla, dudaklarınız hiç olmadığı kadar hareketlenecek.

Islak efekti

Bu sezon, çıplaklık etkisi yaratan nude rujların yerini parlatıcılar aldı. Bu lipglosslar hafif gündüz makyajlarınızın kurtarıcıları olacak.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI