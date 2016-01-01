MAKYAJ
EZBER BOZAN 5 RUJ TRENDİ
Makyajınızı bir üst seviyeye taşımanın yolu, cesur dudaklar!
Bu sezonun yaz makyaj trendlerinin başında çarpıcı dudaklar liste başı. Bronz tene çok yakışacak canlı renkler, parlak ve simli rujlarla makyaj rutininiz oldukça enerjik bir hal alacak. Ezber bozan 5 ruj trendinden favorinizi seçin.
Canlı dudaklar
Bu sezon nar çiçeği ve açık kırmızıların yerini alan turuncu, bronz tende çekiciliğini ikiye katlayacak.
Neon pembe
Zamansız trendlerden olan pembe, bu yaz klasik ve romantik kimliğinden sıyrılarak daha asi ve canlı neonlarla gündemde. Bu göz alıcı rengi dudaklarınızda taşırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ten makyajınızda doğal tonları tercih etmeniz.
Gece mavisi dudaklar
Gece makyajlarında kullanılan koyu bordolarbu yaz boyut değiştirerek yerini gece mavilerine bıraktı. Girdiğiniz her ortamda ben buradayım demek için bu iddialı rengi deneyin.
Sonsuz ışıltı
Glitter dudak trendi nihayet podyumlardan sokağa indi. Özellikle gece makyajlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu rujlarla, dudaklarınız hiç olmadığı kadar hareketlenecek.
Islak efekti
Bu sezon, çıplaklık etkisi yaratan nude rujların yerini parlatıcılar aldı. Bu lipglosslar hafif gündüz makyajlarınızın kurtarıcıları olacak.
HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI