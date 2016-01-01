EN TARZ MAKYAJ

MAKYAJ 1 saat önce Dilruba Karaköse

Victoria Beckham ve Estée Lauder ikilisi Sephora'larda...

“Kendine has bir tarzı var.” dediğimiz ünlülerin en iyi temsilcilerinden biri hiç şüphesiz Victoria Beckham. Güçlü soyisminin altında kalmadan, tasarım yeteneğiyle yakaladığı başarılar kendi markasını kurmasıyla başlarken, Estée Lauder için hazırladığı kapsül koleksiyon, makyaj tutkunlarının nefesini kesmeye yetmişti. Şimdi sırada 2. raund var!

2017 Sonbahar/Kış sezonu için hazırladığı ikinci kapsül makyaj koleksiyonunu zeki, sofistike, güçlü ve çekici olarak tanımlıyor Victoria Beckham. İlham kaynağını ise Londra gibi en sevdiği şehirlerden alıyor. Far paleti, maskara, eyeliner, ruj, dudak kalemi, makyaj bazı ve pudradan oluşan bu özel koleksiyonu merakla bekleyenler için ise sürpriz bir haber var. 25 Ekim’de İstinye Park, Akasya, Kanyon, Akmerkez, Ankara Panora ve İzmir Gül Sokak Sephora mağazaları ve www.esteelauder.com.tr’den kolaylıkla ulaşabilirsiniz!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE