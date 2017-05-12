EN İYİ 5 MAKYAJ PALETİ

MAKYAJ 2 gün önce Cemre Bosnalı

Yüz hatlarınızı boyutlandıracak ve cildinize kusursuz bir görünüm verecek 5 kontür paletini keşfedin.

Cildinize kontür yaparken ayrı ayrı bronzer ve aydınlatıcı kullanmak yerine, tek bir paletle işinizi halletmeniz daha kullanışlı ve ekonomik. Üstelik bazılarının içinde allık da var! İçerisinde iki veya üç ürün bulunduran bu makyaj paletlerini biz çok seviyoruz. Henüz denemediyseniz bu 5 ürünü mutlaka deneyin deriz.

Mat görünüm

Yüzünüze derinlik ve renk veren bu ikili kontür paleti, mat bir bitiş sağlıyor. Paletin açık renkli kısmı yüzünüze hoş bir aydınlık kazandırıyor. Nars, Contour Blush, 155 TL

Gün boyu kusursuzluk

Yüz hatlarınızı vurgulamanızı sağlayacak ve cildinize ışıltı katacak çift tonlu palet, kalıcılığı ile gönlümüzü kazandı! Yves Saint Laurent, Couture Contouring, 205 TL

Lüks dokunuş

Nemlendirici aktif maddelerle zenginleştirilmiş kontür paleti, cildinize doğal bir bronzluk sunuyor. Guerlain, Terracotta Sun Trio Pudra, 266 TL

Hafif doku

İsterseniz tek isterseniz de karıştırarak kullanabileceğiniz bu hafif dokulu palet, bronzer, aydınlatıcı ve allıktan oluşuyor. Kullanım rahatlığına bayıldık. Urban Decay, Naked Blush, 149 TL

Işıltılı görünüm

İnce yapısı ile cildinize harika bir ışıltı verecek bu paletin içinde de bronzer, allık ve aydınlatı var. Işıl ışıl bir cilt görünümüne sahip olmak isteyenler için ideal. Becca, makyaj paleti, 179 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI