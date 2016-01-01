EN İYİ 5 DUDAK PARLATICISI

MAKYAJ 7 saat önce Cemre Bosnalı

Makyajınızın tamamlayıcısı olan rujlarda tercihiniz parlatıcılarsa bu ürünleri keşfedin deriz.

Parlak dudaklar denince aklınıza direkt yaz makyajı gelmesin. Evet parlatıcılar yaz ayları ile özdeşleşmiş durumda ancak bu sezona canlı ve ışıltılı dudakların hakim olduğunu unutmayın. Ruj trendini yakalamak ve alıcı dudaklara sahip olmak için ruj seçiminiz, gloss’lardan yana olsun. Biz en iyileri seçtik, tercih size kalmış!

Kadifemsi

Ağırlık ve yapışma yapmayan formülü ile kullanım rahatlığı sunan Smashbox Lip Gloss ile, dudaklarınız yoğun renk ve parıltı kazanacak. Kırmızıdan vazgeçemeyenler için ideal.

Japon sanatı

Geleneksel Japon Lake sanatından esinlenerek yaratılan Lacquer Rouge serisinden, favori rengimizi seçtik!

Canlı dudaklar

Bu sezonun canlı ruj trendini, Estee Lauder’ın bu turuncu gloss’u ile yakalayabilirsiniz.

Rengarenk

Transparandan en koyu dudak rengine kadar geniş bir renk yelpazesi olan M.A.C’in Plushglass serisinden favori renk seçimini size bıraktık.

Pembe aşkı

İçeriğinde nilüfer çiçeği özleri bulunan gloss, yumuşak ve dolgun bir dudak görünümü sunuyor. Pembe aşıklarına özel.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI