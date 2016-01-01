EN İYİ 10 BRONZ ÜRÜN

MAKYAJ 11 saat önce

Yazın vazgeçilmezi olan bronz allık ve pudraların en iyilerini sizin için seçtik.

Kusursuz yaz makyajının temelini oluşturan bronz allık ve pudralar, doğal cilt görünümünün vazgeçilmezi. Yaz aylarında bronz ürünlerinizi alın çizginize, elmacık kemiğinizin altına ve çene kenarlarınıza uygulayarak hem yüz hatlarınızı ortaya çıkarabilir hem de bronz bir cilt görünümüne ulaşabilirsiniz.



NARS Sun Wash Diffusing Bronzer

Natürel ışığı hapsederek mat bir bitiş sağlayan bu allık, yumuşak ve ipeksi ince yapısı sayesinde kolayca dağılırken cildinize kadifemsi bir görünüm veriyor. 150 TL

Estee Lauder Pure Colour Envy Sculpting Blush

Dayanıklı formülü sayesinde tüm gün bronz bir görünüm sunan allık, cildinizin aydınlık, canlı ve ışıldayan bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. 195 TL

Christian Dior Reno Blush

Cildizi taze bir görünüme ulaştıran allık, yüzünüze şıklık atacak. 199 TL

Yves Rocher Kompakt Pudra

Pudranın içeriğindeki Bambu Tozu sayesinde, cilt dokunuzu pürüzsüzleştiriyor ve cildinize mat bir görünüm kazandırıyor. 74,90 TL

Chanel Les Beiges Stick Blush

Oldukça rahat bir kullanımı olan bu stick formdaki allık, yanaklarınıza doğal bir parlaklık veriyor. Cildinizin nefes almasını engellemeyen ürün, 5 saate kadar etkisini sürdüyor. 185 TL

Smashbox O Bronze

Güneşte bronzlaşmış gibi bir görünüm sağlayan kremsi yapıdaki bronz allık, yaz makyajlarınızın vazgeçilmezi olacak. 60 TL

Clarins Bronzing

İki tondan oluşan ürün, cilde en iyi şekilde uyum sağlıyor. Ayrıca cildinize nem vererek yüzünüzün yumuşacık olmasını sağlıyor. 169 TL



BECCA Işıltılı Bronz Allık

Cildinize canlı ve çekici bir parlaklık sunan bu bronz allıkla, göz alıcı bir tene sahip olabilirsiniz. 159 TL

Benefit Dallas Bronz Işıltılı Allık

Benefit’in bu allığı bronz renk dokunuşuyla yanaklarınıza sağlıklı, güneşte yıkanmış bir parlaklık kazandırıyor. 189 TL

Flormar Tropical Sun Bronzing

Güneşin parlak ve bronz etkisini cildinize taşıyan bu pudrayla cildiniz muhteşem bir görünüme ulaşacak. 39, 99 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI