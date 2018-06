EN DOĞAL IŞILTI

MAKYAJ 18 saat önce Dilruba Karaköse

L’Oréal Paris’in yeni serisi “Wake Up & Glow” cildinizde mükemmel bir etki yaratacak.

Eğer çok yağlı bir cildiniz yoksa, yaz aylarında en büyük dostunuz ışıl ışıl bir makyaj olur. Yüzünüzün sağlıkla parlamasına yardımcı olurken, gündüz ya da gece her ortama da uyum sağlar. L’Oréal Paris’in yeni makyaj serisi “Wake Up & Glow” da, doğal içerikli, cilt dostu formülü ile her an doğal, ışıl ışıl ve enerjik görünmenizi sağlıyor. Son yılların kontür ve strobing trendlerini sıkı sıkıya takip eden seride, buna uyumlu olarak mat bronzlaştırıcı pudra, şeftali tonunda allık, aydınlık veren nemlendirici ve aydınlatıcı paleti gibi ürünler yer alıyor. Ufak dokunuşlarla cildinizde büyük değişiklikler yaratmak istiyorsanız, Wake Up & Glow serisine mutlaka göz atmalısınız!

