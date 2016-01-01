EN CANLI KOLEKSİYON KIKO’DAN

MAKYAJ 11 saat önce Ezgi Şuekinci

KIKO Milano, yeni koleksiyonu Jelly Jungle’ı keşfetmeye çağırıyor!

Dünyaca ünlü İtalyan makyaj markası KIKO Milano, yeni koleksiyonu Jelly Jungle ile yaz aylarına damga vurmaya hazırlanıyor. İleri teknoloji makyaj, yüz ve cilt bakım ürünlerinden oluşan yeni koleksiyon ile makyaj severlerin yaz heyecanına ortak olmak isteyen KIKO, her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Ayrıca kontrast yaratacak cesur renk ve desenlere sahip Jelly Jungle koleksiyonu kendi tarzını oluşturmak isteyen kadınlar için ortak adres oluyor. Rujlardan far paletlerine, allıklardan bronzer’lara kadar eşsiz meyve içeriklerine sahip olan ürünlerin, jel dokularla zenginleştirilmesi gözlerden kaçmıyor. Nar ekstresi ve tropikal papaya notalarından hazırlanan metalik görünümlü dudak boyası koleksiyonun öne çıkan ürünü olurken kirpiklere kalıcı ve vurgulayıcı bir ifade katan metalik maskara ise hafif dokusu, su geçirmeyen yapısı ve benzersiz lifli yapısıyla fark yaratıyor. KIKO Milano, sizi Jelly Jungle Yaz Koleksiyonu’nu denemeniz için KIKO Milano mağazalarına davet ediyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ