DUYGU ÖZASLAN X BOBBI BROWN

MAKYAJ 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Youtube’un sevilen ismi Duygu Özaslan geri sayıma son verdi!

Youtube’da çekmiş olduğu makyaj videolarıyla tanıdığımız, başarılı youtuber ve blogger Duygu Özaslan, günler önce Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir post ile sürpriz bir proje geleceğini duyurmuş ve geri sayımı başlatmıştı. Dün yayınladığı yeni bir video ile geri sayıma son veren Youtube’un sevilen ismi, Amerika’nın dünyaca ünlü kozmetik markası Bobbi Brown ile yeni bir set hazırladığı müjdesini vererek, sevincini tüm takipçileriyle paylaştı. Günlük Makyaj ve Gece Makyaj olmak üzere iki farklı seçenekle tüm Bobbi Brown mağazalarında yerini alan setler, Duygu Özaslan’ın favori Bobbi Brown ürünlerinden ve kendi tasarım imzasını taşıyan makyaj çantasından oluşuyor.

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