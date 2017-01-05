DOĞAL IŞILTILI TEN MAKYAJI NASIL YAPILIR?

MAKYAJ 40 dakika önce

Güzellik editörümüz Nilay Yalçınkaya podyumlarda ses getiren doğal ışıltılı ten makyajını anlatıyor.

Podyumların olmazsa olmaz görünümleri arasında doğal, taze ve ışıltılı bir cilt yer alıyor. Birçok hollywood yıldızının da vazgeçilmez stili olan bu çarpıcı görünümü minimum ürünle elde etmek için güzellik editörümüz Nilay Yalçınkaya’nın uygulama adımlarını takip edin. 🌟

KULLANILAN ÜRÜNLER:

Aydınlatıcı baz Burberry Fresh Glow in Nude Radiance; Aydınlatıcı: YSL Beauté Touche Eclat; Eyeliner Nars krem eyeliner; Krem allık Youngblood Cream Blush in Taffeta

Video: Sarper Kesim