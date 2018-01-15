DİJİTAL MAKYAJ

MAKYAJ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Yves Saint Laurent ve YouCam Makeup ile sanal makyaj deneyimini yaşayın!

Son yıllarda güzellik sektörünün dijitalleşme sürecine sıklıkla tanıklık ediyoruz ancak böylesini ilk defa görüyoruz. L’Oréal ve Perfect Corp ödüllü güzellik uygulaması YouCam Makeup ile Yves Saint Laurent Beauty, makyaj koleksiyonlarının entegrasyonuna yönelik olarak, dijitalleşen dünyaya yaraşır global boyutlu bir ortaklığa imza attı. Sergilediği bu yenilikçi tavır ile YSL Beauty, müşterilerine daha önce yaşamadıkları bambaşka bir deneyim vadediyor. Dünyaca ünlü kozmetik markası Sephora’nın Capacity AVM, Akasya AVM, Ankara Panora AVM ve Nişantaşı mağazalarındaki YOUCAM sanal makyaj istasyonlarıyla hayata geçirilen bu yeni uygulamanın Avrupa’da ilk kez yapılıyor olması, Yves Saint Laurent’in yenilikçi duruşunu da destekliyor.

Artırılmış gerçeklik adına üstün yeteneklere sahip olan YOUCAM, yüz tanıma özelliğiyle 300’ü aşkın YSL Beauty makyaj ürününü deneme fırsatını sunuyor. Lansman gününde 2300’den fazla ürünün denendiği bu eşsiz uygulamadan mahrum kalmamak için Sephora mağazalarına uğramayı ihmal etmeyin!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ