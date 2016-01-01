CHANEL HİÇ OLMADIĞI KADAR RENKLİ

MAKYAJ 12 saat önce

Paris Couture moda haftası kapsamında gerçekleşen Chanel Couture defilesi, yalnızca kıyafetleriyle değil makyajıyla da çok konuşuldu.

Son zamanlarda klasik çizgisinden uzaklaşıp, farklı dokunuşlarla markayı genç ve dinamik hale getiren Chanel, bu Couture defilesinde hiç olmadığı kadar renkli bir makyaj kullanarak son hamlesini yaptı. Gerçekleşen defile her zaman olduğu gibi çok görkemliydi. Defilenin kıyafelerine koyu tonlar hakimken makyajların gökkuşağı gibi rengarenk olması ezberleri bozdu. Kaşların hemen altında açık turuncu ve yeşil, göz kapak çizgisinde gök mavisi tonlarında bir mavi, onun altında da lila renkte bir far uygulaması görüyoruz. Göz kapağı çizgisindeki mavi tonunun biraz koyusunu kirpik diplerine sürülüp neredeyse göz altlarına kadar dağıtılmış. Göz pınarlarının kırmızı renkle boyanması ise oldukça ilgi çekici. Renkli farlara zıt olarak kirpiklere az miktarda maskara sürülmesini ise biz çok beğendik.

Gelelim ten ve dudak makyajına… Ten ve dudaklara yok gibi bir makyaj uygulanarak gözler ön plana çıkarılmış. Yanaklara hafif bir pembe allık sürülerek taze bir görünüm yaratılmış, dudaklarda ise nude tonlarda ruj ve bazı mankenlerde yalnızca gloss sürülerek doğal bir bitiş yapılmış.

YAZI CEMRE BOSNALI