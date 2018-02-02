BU DESENLERE BAYILACAKSINIZ!

MAKYAJ 11 saat önce Dilara Yilmaz

Kozmetik markası Clinique, desen tasarımcısı Marimekko ile işbirliği yapıyor.

Son yıllarda kozmetik ürünlerinin içeriği kadar paketlemesi de önem kazandı. Rengarenk illüstrasyonların revaçta olduğu paketlemelere bir yenisi daha ekleniyor. Ünlü kozmetik markası Clinique, desen tasarımcısı Marimekko ile işbirliğine gidiyor. Canlı renkleri ve grafik desenleriyle ünlü Fin asıllı desen tasarım eviyle sınırlı sayıda olan koleksiyonda lip gloss, cushion fondöten, ruj ve nemlendirici bulunuyor. Bu özel koleksiyon için Marimekko’nun 60 ve 70’li yıllarda hazır giyim için ürettiği desenlerden ilham alınarak 10 yeni desen tasarlandı. Geçtiğimiz yıl Crayola ve Jonathan Adler ile yaptıkları koleksiyondan sonra bu özel koleksiyonunda çok sevileceği belli. Sınırlı sayıda ki koleksiyon Şubat ayından itibaren satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ