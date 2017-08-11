BALMAIN x L’OREAL PARIS’TEN KAMPANYA GÖRSELİ

MAKYAJ 17 saat önce Cemre Bosnalı

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen kampanya görselini sunan Balmain ve L'Oreal Paris, önemli mesajlar veriyor.

Sürpriz bir iş birliği yaparak herkesi şaşırtan Balmain ve L’Oreal Paris, ruj koleksiyonları için yeni bir kampanya görseli sundu. Derin mesajlar veren bu kampanya görselinde, 12 farklı kökenden kadın bir araya geldi. Balmain ve L’Oreal Paris’in bu kampanyadaki amacı, çeşitli kökenlerdeki kadınların güzelliğine ve gücüne vurgu yapmaktı. Mesajlarını da gayet net bir şekilde bizlere geçirdiler. Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing’in şu sözleri amaçlarını desteklemiş oldu; “L’Oreal Paris ve Balmain, feminenliği güçlü bir şekilde savunan markalar. İkisinin de amacı kadınları güçlendirmek ve farklı şekillerde güzelliklerini ifade edebilmelerini sağlamak. Bu iş birliği ile fikirlerimizi dünyadaki tüm kadınlara somut bir şekilde aktarabileceğiz, bu beni çok heyecanlandırıyor”. 3 farklı temaya ve 12 tona sahip olan bu ruj koleksiyonunu, ilk olarak Paris Moda Haftası’nda, daha sonra da Balmain mağazalarında göreceğiz.

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