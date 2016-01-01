MAKYAJ Cemre Bosnalı

ALL EDİTÖRLERİNİN MAKYAJ ÇANTASINDA NELER VAR?

ALL editörlerinin makyaj çantasında hangi ürünlerin olduğunu öğrenmek ister misiniz?

Herkesin makyaj çantasından ayırmadığı, öncelikli makyaj malzemeleri vardır. Kimisi ben fondötensiz yapamam der kimisi maskarasız… Biz de makyaj çantamızın olmazsa olmaz ürünlerini, ALL ailesinin en önemli üyesi olan siz okuyucularımızla paylaşmak istedik. Hadi hep beraber bir göz atalım! Editörlerimizin çantalarını kurcalamaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto

Chanel Rouge Coco Shine, 126.35 TL | Bobbi Brown, shadow stick, 150 TL | Mac, Studio Waterweight fondöten, 139 TL | Gucci Bloom, 508.25 TL | Make Up For Ever, far paleti | Max Factor, masterpiece maskara, 29.95 TL

 

Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya

Aveda, Stress Fix, stres giderici yag, 89 TL | Tom Ford, Neroli Portofino, 865 TL | Chanel, Dimensions de Chanel Noir, maskara, 149 TL | Chanel, Joues Contraste Powder Blush, allık, 185 TL | Estee Lauder, Double Wear, Nude Water Fresh, fondoten, 200 TL | Diptyque, Eau Rose, el kremi, 151 TL

 

Güzellik Editörü Asistanı, Cemre Bosnalı

Becca, ışıltılı allık, 159 TL | Benefit, kaş kalemi, 152 TL | Bobbi Brown, kapatıcı, 125 TL | Clarins, Wonder Perfect Mascara, 79 TL | Estee Lauder, Double Wear Nude, fondöten, 165 TL | Note, Luminous Silk, pudra, 49.90 TL

 

Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse

Lancome, Juicy Shaker, parlatıcı, 85 TL | Clinique, High Impact Extreme Maskara, 119 TL | Max Factor, Cream Puff, allık, 62.90 TL | Nyx, Gotcha Covered, kapatıcı 29.99 TL | Maybelline, Brow Precise, kas maskarası, 32 TL | Pure Beauty, CC Krem, 36.90 TL

 

Moda Editörü Asistanı, Elif Sekban

Benefit, Watt’s Up, aydınlatıcı, 189 TL | Bobbi Brown, Eye Opening Mascara, 105 TL | M.A.C, Liquid Eye Liner, 79 TL | Nars, Sheer Glow, fondöten, 165 TL | M.A.C, Taupe, ruj, 69 TL | Urban Decay, All Nighter, makyaj sabitleyici sprey, 119 TL

 

Konular Editörü, Melida Aleksanyan

Flormar, Silk Matte, ruj, 24.99 TL | M.A.C, Cremeblend Blush, allık, 89 TL | Garnier, BB Krem, 27.90 TL | Maybelline, Master Fix, makyaj sabitleyici, 45 TL | Note, Lashcode, maskara, 36.90 TL | Nars, Radiant Creamy Concealer, kapatıcı, 110 TL

 

Stil Editörü, Tomris Candan Canbulat

Flormar, Rose Pumps, oje, 2.99 TL | L’Oreal Paris, Perfect Match, kapatıcı, 42 TL | Yves Saint Laurent Full Metal Shadow, göz farı 115 TL | Lancome, Grandiose Mascara, 140 TL | Mac, Russian Red, ruj, 69 TL

 

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI