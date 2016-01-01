ALL EDİTÖRLERİNİN MAKYAJ ÇANTASINDA NELER VAR?

ALL editörlerinin makyaj çantasında hangi ürünlerin olduğunu öğrenmek ister misiniz?
Herkesin makyaj çantasından ayırmadığı, öncelikli makyaj malzemeleri vardır. Kimisi ben fondötensiz yapamam der kimisi maskarasız… Biz de makyaj çantamızın olmazsa olmaz ürünlerini, ALL ailesinin en önemli üyesi olan siz okuyucularımızla paylaşmak istedik. Hadi hep beraber bir göz atalım! Editörlerimizin çantalarını kurcalamaya devam edeceğiz. Takipte kalın!
Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto
Chanel Rouge Coco Shine, 126.35 TL | Bobbi Brown, shadow stick, 150 TL | Mac, Studio Waterweight fondöten, 139 TL | Gucci Bloom, 508.25 TL | Make Up For Ever, far paleti | Max Factor, masterpiece maskara, 29.95 TL