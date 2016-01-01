ALL EDİTÖRLERİNİN MAKYAJ ÇANTASINDA NELER VAR?

MAKYAJ 9 saat önce Cemre Bosnalı

ALL editörlerinin makyaj çantasında hangi ürünlerin olduğunu öğrenmek ister misiniz?

Herkesin makyaj çantasından ayırmadığı, öncelikli makyaj malzemeleri vardır. Kimisi ben fondötensiz yapamam der kimisi maskarasız… Biz de makyaj çantamızın olmazsa olmaz ürünlerini, ALL ailesinin en önemli üyesi olan siz okuyucularımızla paylaşmak istedik. Hadi hep beraber bir göz atalım! Editörlerimizin çantalarını kurcalamaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Genel Yayın Yönetmeni, Debora Zakuto

Güzellik Editörü, Nilay Yalçınkaya

Güzellik Editörü Asistanı, Cemre Bosnalı

Dijital İçerik Editörü, Dilruba Karaköse

Moda Editörü Asistanı, Elif Sekban

Konular Editörü, Melida Aleksanyan

Stil Editörü, Tomris Candan Canbulat

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI